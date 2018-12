Inbreker met raar loopje in Kralingen

Deel dit artikel:













Een inbreker is maar liefst een half uur binnen in een woning. En dat terwijl de bewoner gewoon thuis is. Die wordt pas wakker als de inbreker de woning verlaat.

Bekijk de video: Een bewoner van de Prinses Julianalaan in Rotterdam Kralingen ligt op maandag 15 oktober nog lekker te slapen als hij iets hoort. Hij gaat zijn bed uit en als hij boven aan de trap staat ziet hij nog net hoe de voordeur van zijn woning wordt dichtgetrokken. Er was een inbreker in zijn huis en die staat op beeld. Hij heeft een raar loopje; er lijkt iets mis te zijn met het linkerbeen van de man. De vraag is: wie is het? U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070