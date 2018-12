Kettingrukkers slaan toe op Slinge

Als u de beelden bij de volgende zaak ziet weet u dat het op een mooie dag is gebeurd. Eén van de berovers slaat namelijk toe in een korte broek. Samen met een handlanger probeert hij de ketting van de hals van een vrouw te rukken.

Een mevrouw heeft boodschappen gedaan bij Action aan het Baarlandhof in Rotterdam Zuid. Ze stapt op haar witte scooter en rijdt de Slinge op, richting het metrostation.

Twee mannen komen naast haar fietsen. Ze sluiten haar in en proberen de ketting van haar hals te rukken. De poging mislukt. Maar de twee mannen weten de vrouw nogmaals in te halen. En ze proberen weer de ketting van haar hals te rukken. Het mislukt opnieuw.

Op de foto’s ziet u beelden van de verdachten. De man in het rood wordt nog gezocht. Zijn handlanger is al opgepakt.

Kort na de eerste poging beroving op maandag 10 september, slaan ze opnieuw toe. Om tien over half vier rukken ze een ketting van de hals van een vrouw aan de Tiengemetenhof.

De man op de foto is dus betrokken bij twee berovingen. Wie is het?

Tips zijn welkom via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000