Motie van afkeuring tegen Wijbenga haalt het niet

Leefbaar Rotterdam heeft een motie van afkeuring ingediend tegen de uitspraken van wethouder Wijbenga in de Volkskrant. Die motie kreeg steun van bijna de voltallige oppositie: Denk, Nida, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren.

De partijen hekelen de uitspraken van de wethouder in de Volkskrant. Daarin zei hij dat hij door een deel van de oppositie als racist werd weggezet en door een ander deel als wegkijker, vanwege zijn standpunt in de zwartepietendiscussie. Hij noemde in het interview Leefbaar, Nida en Denk.

In het debat gaf Wijbenga te betreuren dat hij specifieke partijen heeft genoemd. "Dat was onhandig, ik had niet uw kiezers moeten schofferen", zei Wijbenga. Toch wilde hij geen woorden terug nemen. Raadslid Van Baarle van Denk vroeg hem excuses aan te bieden, dat deed Wijbenga niet.

"In het afgelopen halfjaar heb ik in de stad veel verontwaardiging gehoord over de toon van het debat en de polarisatie. Het is jammer dat met twee zinnen uit een groot artikel het dit debat is geworden," vond de wethouder die in het artikel zijn Actieprogramma Integratie & Samenleven uitlegde.

"Denk en Nida, u heeft mij geen racist genoemd. Maar uw betoogtrand was: Als mensen het niet met mij eens zijn zit u in de racistische hoek. Zo heb ik het geïnterpreteerd. En dat heb ik gezegd in dit interview."

CDA-fractievoorzitter Eskes noemt het schandalig dat een groot deel van de oppositie deze motie steunt. "Dit is een heel zwaar middel en er zijn partijen bij die niets hebben gezegd in dit debat, maar dit wel steunen."

Volgens VVD-fractievoorzitter Karremans blijkt met deze motie dat de uitspraken van Wijbenga kloppen. "Als je het niet eens bent met Leefbaar, Denk of Nida krijg je zo'n motie aan je broek. Het klopt dus wat de wethouder zegt: Als je het niet met ze eens bent, deug je niet."

