‘Vriendelijke’man overvalt bejaarde mensen in eigen huis

Een bejaard echtpaar is slecht ter been. Een vriendelijke man biedt hulp aan en helpt het echtpaar hun woning binnen. Maar eenmaal binnen blijkt de man minder vriendelijk. Het is een gewelddadige woningovervaller.

Bekijk de video:

Twee hoogbejaarde bewoners van de Multatulistraat in Rotterdam Spangen zijn op weg naar huis. Ze zijn beiden slecht ter been en de vrouw loopt met een rollator. Het is vrijdag 19 oktober, eind van de ochtend. Een vriendelijke man komt het tweetal te hulp. Het is met hun fysieke gesteldheid niet makkelijk om de portiekwoning binnen te komen. Maar eenmaal binnen slaat de vriendelijke meneer om als een blad aan een boom.

Hij gooit de vrouw op de grond en pakt dan haar portemonnee uit de rollator. De vrouw schreeuwt het uit van de pijn. Haar man kan niets doen behalve hulpeloos toekijken hoe zijn vrouw wordt bestolen.

In deze zaak zijn helaas geen beelden. Er is alleen een signalement van de verdachte beschikbaar.

De gewelddadige woningoveraller is een donkergetinte man van 35 a 40 jaar oud. Hij is tussen de 1 meter 60 en 1 meter 70 lang en hij heeft lang, zwart, krullend haar. De man was gekleed in een donkerblauwe jas en hij had een donkergroene rugtas bij zich. Hij slaat toe op vrijdag 19 oktober tussen kwart voor twaalf en twaalf uur in de ochtend.

U kunt bellen met de politie Rotterdam via telefoonnummer 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.