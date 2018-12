Qbuzz belooft beterschap, provincie dreigt met boetes

Qbuzz verwacht alle problemen met het openbaar vervoer in de Drechtsteden en de Alblasserwaard in de Kerstvakantie te verhelpen. "In januari moeten de reizigers geen last meer hebben en onze chauffeurs weer met plezier hun werk kunnen doen", zegt Nanouke van 't Riet.

De bedrijfsleider van Qbuzz erkent volmondig, dat er problemen zijn: "We horen dagelijks wat zich afspeelt en vinden het zelf ook onacceptabel. We zijn dus als een dolle bezig om alles zo snel mogelijk op te lossen voor onze reizigers en ons personeel."

Ze denkt ook, dat de grootste problemen zich voordoen in de Alblasserwaard: "We zien daar dat chauffeurs die elkaar moeten aflossen in de file zitten. Dat baart ons zorgen en zou tot snelle aanpassing van de dienstregeling kunnen leiden."

ICT-problemen

Volgens Van 't Riet zijn er in veel bussen ook problemen met de boordcomputers: "Dat veroorzaakt weer andere problemen, maar ik verwacht dat we de ICT-problemen in de Kerstvakantie wel verholpen hebben."

Qbuzz belooft dan ook beterschap na de feestdagen: "In januari moeten alle problemen opgelost zijn". Klachten over verwarring, verplaatste en weggehaalde bushaltes en langere reistijd door extra overstappen ziet Qbuzz als echte aanloopproblemen.

80% er op vóóruit

"Bij invoering van een nieuwe dienstregeling door een andere vervoerder zie je dit altijd gebeuren. Mensen moeten gewoon even wennen aan veranderingen. En we beseffen heel goed dat er reizigers zijn, die er op achteruit gaan."

"Grofweg 80 procent van de reizigers gaat er juist op vóóruit, maar ik vind het lastig om daar nu de nadruk op te leggen, want door de huidige perikelen ervaren veel mensen dit zeker nog niet zo", aldus Van 't Riet.

Goedgekeurd

Dat mensen soms langer moeten lopen naar haltes en vaker moeten overstappen is een feit. Qbuzz wijst er echter op, dat ook deze verslechteringen waren voorgelegd en goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland , die de concessie verleende.

Gedeputeerde Floor Vermeulen zegt dat op het openbaar vervoer niet bezuinigd is: "Qbuzz biedt in grote lijn een stevig netwerk, met frequent hoogwaardig openbaar vervoer op de plaatsen waar de vraag waar openbaar vervoer groot is en aanvullend OV waar de vraag klein is."





Boetes

Hij eist dat Qbuzz de problemen nu zelf oplost: "Je kunt geen aanbod doen en achteraf zeggen dat je niet kunt leveren. Ik ga er van uit dat Qbuzz inderdaad op zeer korte termijn zorgt dat er volgens afspraak gereden en geleverd wordt, zodat reizigers weer kunnen rekenen op het OV.

"Mocht het onverhoopt niet lukken, dan kunnen wij Qbuzz boetes opleggen", zegt Vermeulen; "Ik heb de directie van Qbuzz op het hart gedrukt de klachten serieus te nemen en heel snel met oplossingen te komen."