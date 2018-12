Korpschef blikt terug: criminaliteit daalt, maar impact niet

Het aantal moorden in Rotterdam is opnieuw afgenomen. Dit jaar zijn vijftien mensen vermoord, vorig jaar waren dat er nog achttien. Dat staat in de criminaliteitscijfers van de Politie Eenheid Rotterdam Rijnmond, die politiechef Paauw donderdag presenteerde.

Het aantal misdrijven in de stad is ook gedaald naar 92-duizend geregistreerde zaken. Dan gaat het om overvallen, inbraken en straatroven. Toch maakt de politie zich zorgen over het vuurwapengeweld. Afgelopen jaar werd er 65 keer een vuurwapen gebruikt.

In de haven werd een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen namelijk 20 duizend kilo. Opvallend is volgens korpschef Paauw dat de marktprijs niet is gestegen. Dat wil zeggen dat er nog altijd veel cocaïne het land binnenkomt.

Verder sprak Paauw bij zijn terugblik op het jaar over de hoge werkdruk bij vooral agenten die in ploegendienst werken. "Er wordt veel vaker een beroep op politie-inzet gedaan doordat er meer risicovolle demonstraties plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de anti en pro zwarte piet demonstranten, de gele hesjes en Pegida acties", zegt de korpschef.