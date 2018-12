Kritiek op vonnis Rotterdams 'sisverbod'

De Rotterdamse rechter heeft woensdag voor het eerst een man veroordeeld voor straatintimidatie. Advocaat Frank van Ardenne heeft de nodige kritiek op het vonnis. “Het is sowieso belachelijk dat deze zaak is afgewikkeld zonder advocaat.”

Van Ardenne had vooraf al zijn bedenkingen. Hij stelde toen dat gemeenten niet op eigen houtje een sisverbod kunnen instellen. “Het ‘sissen’ op straat is niet strafbaar gesteld door de landelijke wetgever. Dit valt namelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Een gemeente kan dit dan niet via een U-bocht (Algemene Politie Verordening, APV) wel strafbaar stellen.”

De Rotterdamse strafpleiter blijft bij die visie, na het lezen van het vonnis . “Ook de rechter stelt dat het uitsluitend roepen van ‘hé, schatje!’ onder de vrijheid van meningsuiting valt en dus niet strafbaar is. De veroordeling is er gekomen, omdat de uitlating in samenhang met gebaren en geluiden van de verdachte als intimiderend wordt gezien.”

Twijfelachtig

Volgens Van Ardenne is dat dubieus. “Het oordeel van de strafrechter houdt in dat de burgemeester de vrijheid van meningsuiting mag beperken en dat dit ook strafbaar is. Maar de APV is een twijfelachtige grondslag. Het komt niet terug in het reguliere strafrecht en dat raakt aan de fundamentele rechten van de mens.”

Tijdens de zitting woensdag zat verdachte Everon el F. er vaak wat verloren bij. De meeste tijd ging op aan ingewikkelde, juridische beschouwingen van het OM en de rechter. Frank van Ardenne is verbaasd dat er geen advocaat in de zaal aanwezig was.

“Bij zo’n zaak hoort dat gewoon. De rechtbank kan al dan niet op verzoek van het OM een advocaat toevoegen aan de verdachte en had dit in deze complexe zaak met bovendien een kwetsbare verdachte ook moeten doen. Nu heeft de verdachte een voorwaardelijke boete opgelegd gekregen en is de kans dus groot dat hij niet in hoger beroep gaat. Het zou goed zijn als een principiële kwestie als deze door een hogere rechter wordt bekeken.”

Klaar

Het OM heeft gezegd dat er nog zes soortgelijke zaken klaar liggen om voor de rechter te worden gebracht. Van Ardenne: “Als daar alleen ‘hé, schatje!’ is geroepen, is het maar de vraag of de openbare orde is verstoord en het roepen dus strafbaar is.

"Ik verbaas mij er overigens over dat het OM zich met man en macht inzet voor dit sisverbod. Er liggen 16.000 zaken op de plank waar de politie niet aan toekomt, waaronder ernstige misdrijven. Voor het sisverbod kiezen is rechtspolitiek bedrijven. Zou de samenleving niet meer gediend zijn met het oplossen van deze 16.000 zaken met een veel grotere impact? Gaat de politie nu iedere bouwplaats of voetbalstadion af om te controleren of iemand ‘hi ha huppeldepup’ roept? De nu al overbelaste rechtspraak kan dan haar lol op.”