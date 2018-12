Kustwacht zoekt vergeefs naar vermist zeiljacht

Reddingsdiensten hebben donderdagavond urenlang gezocht naar een vermist zeiljacht voor de kust van Ouddorp. Vier reddingboten, twee helikopters en schepen in de buurt zochten mee.

De schipper van het zeilschip sloeg volgens de Kustwacht rond 18:30 uur telefonisch alarm omdat het jacht water zou maken. Hierna werd de verbinding verbroken en was het niet meer mogelijk contact te maken.

Zoekgebied

De Kustwacht dirigeerde direct de SAR-helikopter vanaf de Maasvlakte, een politiehelikopter en vier reddingsboten van de KNRM uit Ouddorp, Stellendam, Neeltje Jans en Hoek van Holland naar de plek. Tevens assisteerden nog een vissersschip en een vrachtschip.

Kort na 21:00 uur liet de Kustwacht weten niets te hebben aangetroffen. "Omdat de positie een gegiste positie is en er geen contact meer was te verkrijgen met het schip is het zoekgebied uitgebreid. Dit gebied wordt tot in de uithoeken doorzocht."

Niet gevonden

Tegen het einde van de avond maakte de Kustwacht bekend dat de zoekactie is gestaakt."De eenheden hebben het hele gebied afgezocht en er zijn geen wrakstukken, brandstof of personen aangetroffen, dus geen enkel aanknopingspunt dat er werkelijk een jacht gezonken is. Verder zijn er ook geen vermissingen gemeld."