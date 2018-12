Deel dit artikel:













Zeilschip in de problemen bij Stellendam Fotografie Roald Sekeris

Een zeilschip dat zo'n vierhonderd meter uit de kust van Stellendam ligt, is donderdagavond in de problemen gekomen. Er loopt door een nog onbekende oorzaak water in de boot.

Volgens de brandweer zijn er vijf mensen aan boord. Zij hebben reddingsvesten aangetrokken. Een helikopter is onderweg naar het schip om de opvarenden te redden.