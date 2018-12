Status Quo komt naar Strijen

De Britse band Status Quo gaat optreden in de Hoeksche Waard. Het is de hoofdact van Strijen Rocks in juni 2019.

De band is bekend van hits als Whatever You Want, The Wanderer en Roll over Lay Down. De voorverkoop is al gestart.

Strijen Rocks wordt op 14 juni gehouden in een feesttent van het festivalterrein aan de Broekseweg. Het muziekfestival is de opening van het driedaagse evenement Outdoor Zuid-Holland in Strijen.