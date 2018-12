Britt en baby Yassin mogen eindelijk Egypte verlaten

De Rotterdamse Britt van Baarlen is met haar baby Yassin onderweg naar Nederland. Ze zaten vier maanden vast in Egypte, waar de moeder en haar jonge kind niet weg mochten.

De vader van Yassin was namelijk lange tijd onbekend. Nu zou zich volgens het AD een vader hebben gemeld.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de jonge vrouw en haar kind in het vliegtuig zitten en noemt de terugkeer van moeder en kind "een kerstcadeau voor de familie".

"Er is steeds intensief contact geweest met de autoriteiten in Egypte, er was tijd nodig voor administratieve handelingen. Dat hadden we te respecteren. Met de uitkomst kunnen we alleen maar blij zijn."

De 19-jarige Britt beviel eind augustus in de Egyptische badplaats Hurghada onverwacht van haar baby. Ze wist niet dat ze zwanger was. Daarna volgde een lange periode van onzekerheid om toestemming te krijgen terug te keren naar Nederland.

RTV Rijnmond sprak een aantal maanden geleden met de ouders van Britt, vanuit Egypte: