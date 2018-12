Feyenoord kwartfinalist na kleine en terechte zege op FC Utrecht

Feyenoord heeft zich verdiend geplaatst voor de kwartfinale van het bekertoernooi. In De Kuip werd FC Utrecht donderdagavond met 1-0 verslagen door een goal voor rust van Tonny Vilhena. Feyenoord hield het lang spannend door vooral na rust veel kansen te missen.

Mede omdat Utrecht zich liet inzakken, begonnen beide ploegen moeizaam aan de wedstrijd. Toch kwam Feyenoord bijna voor omdat een van richting veranderde vrije trap van Robin van Persie op de lat eindigde. Vervolgens voorkwam Bart Nieuwkoop dat Oussama Tannane vrij kon uithalen en duwde Utrecht-keeper David Jensen een vrije trap van Sam Larsson onder de lat vandaan. Kort hierna was het raak voor Feyenoord. Uit een fraaie voorzet van Larsson kopte Vilhena eerst op Jensen en daarna binnen.

Na de pauze legde Feyenoord een sterkte periode op de mat zonder te score. Kansen waren er genoeg voor Vilhena, Van Persie en Larsson. Luis Sinisterra, die in de rust voor Berghuis kwam, raakte de paal. In de absolute slotfase werd Utrecht nog levensgevaarlijk via tweemaal invaller Nick Venema en een inzet van Timo Letschert die van de lijn werd gehaald door Jens Toornstra.

Zaterdag wordt er geloot voor de kwartfinale. Ajax, Willem II, AZ, FC Twente, Heerenveen, Fortuna Sittard en Vitesse zijn de mogelijke tegenstanders.

Medische update

Kort na de wedstrijd werd bekend dat Steven Berghuis is gewisseld wegens klachten aan de kuit. Het is nog onbekend of hij zondag kan spelen tegen ADO. Jordy Clasie moest zich laten vervangen door een tik op zijn bovenbeen.

Opstelling Feyenoord

Vermeer, Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk, Clasie (65' Tapia), Vilhena, Toornstra, Berghuis (46' Sinisterra), Van Persie (81' Jørgensen), Larsson.

Scoreverloop

26' 1-0 Vilhena