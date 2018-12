LIVE: Feyenoord - FC Utrecht (1-0)

Met al 10 punten achterstand op PSV in de eredivisie, lijkt de beker nog de enige prijs te zijn waar Feyenoord dit seizoen nog om speelt. In De Kuip moeten de Rotterdammers FC Utrecht verslaan om de kwartfinale te bereiken.

In dit duel treffen de nummer 3 en 4 van de eredivisie elkaar met tussen hen een verschil van 7 punten. Bij FC Utrecht staat oud-Feyenoorder Siman Gustafson in de basis en ook de trainer is een bekende. Dick Advocaat hielp Giovanni van Bronkhorst drie seizoenen geleden toen Feyenoord zeven competitie duels op rij verloor in een adviserende rol.

Opstelling Feyenoord

Vermeer, Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk, Clasie, Vilhena, Toornstra, Berghuis, Van Persie, Larsson.

Naast het verslag op Radio Rijnmond, is de wedstrijd ook te volgen in de onderstaande liveblog. Let op: het kan even duren voordat deze blog laadt.

Scoreverloop

26' 1-0 Vilhena