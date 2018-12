Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Michelle mist haar overleden oma: ‘Zonder haar ring voelt mijn hand zo koud’ Michelle

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van RTV Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. In de vierde aflevering vertelt Michelle haar wens aan haar familie.

Momenteel is Michelle samen met haar moeder. Lange tijd woonde zij bij haar inmiddels overleden oma. Toen ze overleed, kreeg Michelle de ring van haar grootmoeder. Maar die is zij nu kwijt. “Daarom heb ik de wens voor een nieuwe ring ingediend’, vertelt ze. “Mijn hand voelt zo koud aan.” Michelle ziet haar overleden oma als een ouder. “Ze gaf me vooral heel veel liefde, wijsheid en warmte. Eigenlijk alles wat een oma doet.”