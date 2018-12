Op vaders schoenen naar het kerstgala

Het is dinsdag pas echt Kerst maar eigenlijk is het deze week al feest. Het regent kerstfeestjes en kerstgala's georganiseerd door scholen, bedrijven en instellingen.

Na werktijd wordt sfeervolle kleding uit de kast getrokken en dan is het op weg naar het feest. Op metrostation Beurs in Rotterdam staat een groepje op het perron te praten over het feest waar ze naar toegaan. "Het is het Kerstgala op het Grafisch Lyceum. Gewoon in de aula", vertellen twee meisjes die met vier mannelijke klasgenoten wachten op de volgende metro.

Aan de kleding, het haar en make-up is aandacht besteed vertellen de meisjes want dat wordt wel verwacht. "Dat is wel gepast", zegt éen van de jongens. Hij heeft de nette schoenen van zijn vader geleend, en verder zijn er stropdassen met colberts.

"Wat er op het menu staat vanavond? Mexicaans, ha ha , tja de leraren koken voor ons, voor de rest weten we van niks." Of er gedanst wordt weten de jongen niet zeker, de meiden wel: "Ja, na het diner natuurlijk dansen , er is een dj!"

Laat gaat het op het kerstgala zeker niet worden "Om 11:00 uur is het klaar, da's wel vroeg he? Maar ja je moet het ook zelf een beetje gezellig maken."

Twee andere meiden in zwarte jurkjes treuzelen bij de OV-poortjes, ze zijn ook op weg naar een kerstgala. "Maar ik kan geen kaartje kopen want mijn pinpas doet het niet. Zwart rijden? ja, misschien wel ha ha. Maar we moeten wel opschieten, over 10 minuten begint het feest!"