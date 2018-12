Deel dit artikel:













Giovanni van Bronckhorst: 'Tevreden over wat we hebben laten zien vandaag' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is 'uiterst tevreden' over de 1-0 bekeroverwinning op FC Utrecht. ''Het spel wat we hebben laten zien, is de basis geweest voor dat we door zijn. Alleen in de laatste fase geven we kansen weg als het al beslist moest zijn.''

Zijn ploeg kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd. Steven Berghuis moest in de rust geblesseerd achterblijven in de kleedkamer en ook Jordy Clasie moest zich laten vervangen. 'Steven had last van zijn kuit dus we zien morgen hoe het het ervoor staat. Jordy kreeg een tik op zijn bovenbeen, precies waar hij er zondag ook één kreeg.'' De oefenmeester wilde niet al te veel kwijt over de situatie rondom Yassin Ayoub. De middenvelder was vandaag niet beschikbaar en het is niet duidelijk of hij geblesseerd is. Gisteren sprak hij buiten De Kuip met zijn zaakwaarnemer . ''Ik hoor ook geluiden. Hij was niet beschikbaar en dat is het enige wat ik kan zeggen'', zegt Van Bronckhorst. In de video hierboven is het hele gesprek met Giovanni van Bronckhorst te bekijken.