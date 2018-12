Boijmans krijgt 'in principe' meest dure verbouwing

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met het meest ambitieuze plan voor de renovatie en verbouwing van museum Boijmans van Beuningen. Dit is een principebesluit, later als het businessplan en de dekking van externe financiers rond is wordt een definitieve keuze gemaakt.

Op initiatief van Leefbaar Rotterdam is dit 'go/no go' moment ingebouwd. Dit voorstel kreeg steun van de gehele gemeenteraad. De partijen vinden dat er op dit moment nog geen definitieve beslissing kan worden genomen, omdat er nog geen dekkingsvoorstel en programma van eisen is voor de renovatie en verbouwing.

Het museumpand moet verbouwd worden omdat het technisch en qua veiligheid niet meer voldoet, maar de gemeenteraad wil meer dan alleen de noodzakelijke verbouwing en asbestsanering. "Wij willen graag investeren in het gebouw, maar niet tegen elke prijs", zegt raadslid Struijvenberg van Leefbaar. "De topstukken van Boijmans horen in een topmuseum", vindt VVD-raadslid Jan-Willem Verweij.

Voor dit meest ambitieuze plan is wel 55 miljoen meer nodig, dat geld moet komen van externe financiers. In totaal komen de kosten van de verbouwing op 223,5 miljoen euro. Het museum gaat zeven jaar dicht, in de tussentijd is de kunst van Boijmans op andere plaatsen in de stad te zien.

Ivoren toren

D66 en PvdA zien in de sluiting van zeven jaar een kans voor Boijmans om meer samen te werken. "Kom uit de ivoren toren. De sluiting voor zeven jaar is een kans om te experimenteren en samen te werken met andere makers", zei raadslid Elene Walchenbach.De Pvda maakt zich wel zorgen over wat de dure verbouwing betekent voor de rest van het cultuuraanbod. "Hoeveel gaat deze verbouwing opslokken van het cultuurbudget, daar maken we ons zorgen over. En er komen nog meer projecten aan, zoals de bibliotheek die moet worden opgeknapt", zegt PvdA-raadslid Engberts.