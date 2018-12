Deel dit artikel:













Automobilist overrijdt bromfietser en rijdt door

In Krimpen aan den IJssel is donderdagavond een automobilist over een bromfietser heengereden. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond 22:45 uur op de Van Ostadelaan. Het slachtoffer raakte gewond en is door ambulancepersoneel en een traumateam gestabiliseerd. Daarna is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de automobilist en zoekt getuigen van het ongeluk.