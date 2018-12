Zwaargewonde bromfietser in Krimpen blijkt niet overreden

In Krimpen aan den IJssel is donderdagavond een bromfietser zwaargewond geraakt bij een ongeval.

De politie liet in eerste instantie weten dat de bromfietser was overreden door een auto. De bestuurder daarvan zou zijn doorgereden. Dat blijkt niet het geval. Er was geen andere weggebruiker bij het ongeluk betrokken, laat de politie vrijdagochtend weten.

Het ongeluk gebeurde rond 22:45 uur op de Van Ostadelaan. Het slachtoffer raakte gewond en is door ambulancepersoneel en een traumateam gestabiliseerd. Daarna is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis gebracht.