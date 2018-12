Komst Centrum tegen huiselijk geweld en kindermishandeling definitief

De Nederlandse regering steekt 3 miljoen euro in het opzetten van drie nieuwe centra voor slachtoffers en daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een van de centra komt in de regio Rotterdam.

In 2015 was toenmalig wethouder Hugo de Jonge al van plan om huiselijk geweld intensiever aan te pakken met een centrum voor hulp en ondersteuning van gezinnen. Jaarlijks krijgen zo'n 200 duizend volwassenen en 119 duizend kinderen te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Nu heeft De Jonge als minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport samen met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming geld vrij weten te maken voor dat plan.

In het centrum komen verschillende experts onder één dak te zitten, zoals agenten, maatschappelijk werkers, forensisch artsen. Dat moet zorgen voor een betere samenwerking en snellere behandeling van het hele gezin. Nu worden slachtoffers vaak van de ene plek naar de andere gestuurd. Het duurt lang voor iets aan het geweld wordt gedaan, slachtoffers veilig zijn en plegers worden aangepakt.

De twee andere centra komen in Brabant en Kennemerland en moeten begin 2019 starten.