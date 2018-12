Wouter Gudde te gast in FC Rijnmond

Wouter Gudde, de commercieel directeur van Excelsior, is vrijdagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Het zal dus veel gaan over het reilen en zeilen bij de Kralingse eredivisieclub.

Maar ook Feyenoord komt zoals altijd uitgebreid aan bod. De Rotterdammers zitten als enige regioploeg nog in het bekertoernooi en zaterdag loot de titelverdediger wie zij treffen in de kwartfinale. Maar kan een nieuwe bekerwinst verbloemen dat er in de eredivisie, voor het tweede jaar op rij, al in de winterstop geen sprake meer is van een echte strijd om de titel?

Ook blikken we vooruit op de laatste speelronde voor de winterstop in de eerste divisie, waarin Sparta langs gaat bij Jong Ajax, en FC Dordrecht in eigen stadion TOP Oss ontvangt. FC Rijnmond begint om 17:15 uur, is live te volgen op TV Rijnmond en Facebook en terug te zien op deze website.