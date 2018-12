Radio Rijnmond bestaat 35 jaar

Op 21 december 2018 bestaat Radio Rijnmond 35 jaar. Het regionale radiostation begon op 21 december 1983 met uitzenden. Op dat moment was het nog de enige regionale omroep in Nederland die volkomen eigen nieuwsuitzendingen maakte.

Radio Rijnmond zond 35 jaar geleden de eerste uitzending uit vanaf de Delftsestraat in Rotterdam. Na bijna tien jaar verhuisde de omroep naar het mediacentrum West aan de Mathernesserlaan. Vanaf 2007 zendt Radio Rijnmond uit vanaf de Lloydstraat in Rotterdam. Inmiddels is Radio Rijnmond uitgegroeid tot de meest beluisterde nieuwszender in de regio Zuid-Holland Zuid met meer dan 180 vaste medewerkers en freelancers.

Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond geeft aan dat Radio Rijnmond de basis is voor de prachtige crossmediale omroep die RTV Rijnmond vandaag de dag is: ‘Ik ben erg trots op de vele mooie uren radio die we dag in dag uit maken: vanuit de Kuip, vanaf de buurten en wijken in de regio Rijnmond en natuurlijk vanaf de redactie. We hebben aandacht voor kunst en cultuur, sport, evenementen en zoeken meer en meer de samenwerking met onze lokale collega omroepen in het Rijnmond gebied. Vandaag proosten op de volgende 35 jaar Radio Rijnmond: dat maakt me een trotse hoofdredacteur!’ aldus Haarsma.