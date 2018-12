Even geen uien, suikerbieten en aardappelen, maar vuurpijlen, sierpotten en rotjes. Akkerbouwers Lianne en Henry Ravestijn uit Numansdorp dopen hun bedrijf aan de Middelsluissedijk in de decembermaand altijd om tot de Vuurwerkboerderij.

De verkoop start over een week en dus is het stel nu druk bezig met het uitpakken van het vuurwerk. In de boerderij hebben ze twee bunkers vol sier- en knalvuurwerk staan en tijdens de verkoop wordt de voorraad nog aangevuld.

“We vonden het wel leuk, zo’n knallertje met oud en nieuw, maar nu we er zelf al een aantal jaar mee bezig zijn wordt het steeds interessanter”, vertelt Henry.

Welkome afwisseling

“Het is vooral ook heel gezellig om zoveel mensen over de vloer te hebben”, legt Lianne uit. “Dat heb je met de akkerbouw natuurlijk minder. En als boeren ging het dit jaar natuurlijk veel over de natte periode en daarna de extreme droogte. De vuurwerkverkoop is even een welkome afwisseling.”

Vuurwerk verkopen mag natuurlijk niet zomaar. Er moet aan strenge eisen worden voldaan. Henry: “We krijgen tijdens de verkoop ook elke dag controles van de Omgevingsdienst. Je moet gewoon alles op orde hebben.”

Nieuw: Boer zoekt knal

Nieuw dit jaar voor de familie Ravestijn is dat de Vuurwerkboerderij twee vuurwerksoorten onder eigen label verkoopt de ‘Boerenverstand’ en de ‘Boer zoekt knal’. Lianne laat ze trots zien.

“Maar ‘Boer zoekt vingers’ willen we natuurlijk niet, dus altijd afsteken met een lont en een vuurwerkbril! Die bril geven we ook aan iedere betalende klant gratis mee, want veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.”