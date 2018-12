Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kustwacht stopt met zoektocht naar 'vermist jacht' Grote zoekactie op Noordzee naar vermist zeiljacht

Er is vermoedelijk donderdagavond geen schip in problemen gekomen voor de kust van Ouddorp. De kustwacht heeft vrijdagmorgen met een vliegtuig de zee bij Stellendam en Ouddorp afgezocht. Daarbij is geen spoor van een wrak gevonden.

Zoekactie Vier reddingsboten, twee helikopters en diverse schepen zochten donderdag naar het schip, nadat rond 18:30 uur een melding kwam over een jacht in problemen. Er zouden meerdere opvarenden aan boord zijn. Vier reddingsboten, twee helikopters en diverse schepen zochten donderdag naar het schip, nadat rond 18:30 uur een melding kwam over een jacht in problemen. Er zouden meerdere opvarenden aan boord zijn. Ondanks de grote inzet werd niets aangetroffen. Rond 21:00 uur werd de zoektocht afgebroken. De Kustwacht houdt er rekening mee dat het om een valse melding ging. Er is ook geen officiële aangifte van vermissing gekomen. ''Heel erg jammer. Want het kost niet alleen veel inzet, mensen riskeren onder deze omstandigheden ook hun leven. Zoeken in het donker is heel lastig'', aldus een woordvoerder van de Kustwacht.