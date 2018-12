Oude postkantoor Coolsingel is tijdelijk 'sorteercentrum' voor verjaardagscadeautjes

In het oude postkantoor aan de Coolsingel kunnen kinderen vanaf de eerste dag na kerst extra cadeaus afleveren. Stichting Jarige Job heeft de sleutel van het oude postkantoor gekregen om speelgoed in te zamelen voor kinderen die in armoede opgroeien.

"We werken met verschillende cadeaus. Grote cadeaus, kleine cadeaus, zodat je als ouder een mooi pakketje aan de jarige kan geven", legt oprichter Huib Lloyd uit. "Het is naar aanleiding van de actie van PostNL. Die campagne houdt in: het is een hele feestelijke maand, maar laat het voor iedereen een feest zijn."

Extra cadeau

Heel januari kunnen mensen een cadeau extra kopen of achterhouden en meegeven aan postbodes van PostNL.

"Het moeten wel nieuwe cadeautjes zijn. We willen dat de kinderen die in armoede opgroeien op de dag van hun verjaardag het gevoel hebben dat ze het waard zijn en een gaaf, aansprekend cadeau krijgen."

De pop-up inzameling is opgezet omdat mensen lieten weten graag al eerder dan januari cadeautjes te willen brengen. "Toen dachten we: hoe gaaf is het dat we in het oude postkantoor de mogelijkheid bieden om in een hele grote donatiebox een cadeautje neer te leggen", zegt Huib enthousiast.

Ouders die binnenkomen, kunnen niet alleen een cadeau inleveren, maar worden ook verleid om te helpen met het inpakken van cadeaupakketjes en gezonde traktaties. De ruimte is versierd met Disneypoppen.

Pop-up

Stichting Jarige Job heeft zo'n 20 duizend cadeautjes per maand nodig. De pop-up store wordt 27 december geopend door burgemeester Aboutaleb en is open tot en met 4 januari.