VIDEO: Politie Rotterdam pakt inbreker op heterdaad

Een inbreker op heterdaad in de kraag vatten, het geeft de politie naar eigen zeggen een goed gevoel. Vaak genoeg zijn de daders allang gevlogen.

Maar niet als op tijd melding wordt gemaakt van een inbraak. Oplettende buren spelen hierbij een belangrijke rol. De politie heeft deze week een video op Facebook geplaatst van een achtervolging eerder dit jaar. Op de beelden is te zien hoe de inbreker op heterdaad wordt betrapt en aanhouden.

Bij de video schrijft de politie: "Iemand op heterdaad aanhouden geeft ons nog steeds een goed gevoel. Simpelweg omdat je direct wat kan doen aan de veiligheid in de wijk. Wat je misschien niet beseft is dat wij veel van deze aanhoudingen alleen kunnen doen door meldingen van jullie. Net zoals in deze video."

Twijfel

"Als deze meldster niet belt, is de kans klein dat wij deze inbreker op heterdaad aanhouden. Kortom voor ons is het enorm belangrijk dat jij vooral meldt. Bij spoed of twijfel gewoon 112 bellen!"

De agenten in de video krijgen op social media veel lof voor hun optreden. De inbreker heeft voor meerdere inbraken een gevangenisstraf gekregen van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk.