Mirjam Salet waarnemend burgemeester Gouda

Mirjam Salet krijgt toch een nieuwe klus. De voormalig burgemeester van Nissewaard, die in augustus afscheid nam, wordt waarnemend burgemeester in Gouda.

De 66-jarige Salet vervult in Gouda de vacature die ontstaat door het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker. Hij wordt bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Salet was sinds 2007 burgemeester van Spijkenisse, dat werd in 2015 met Bernisse de gemeente Nissewaard. Eerder had ze deze functie in 's-Gravendeel (1993) en Hoogezand-Sappemeer (2000).