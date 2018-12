Met Chris Natuurlijk begint je weekend lekker groen. Zaterdag vanaf 08.00 gaat het over de volgende onderwerpen:

Pronken met andermans veren

"Een steengoed boek", noemt Kees Moeliker De Verendief van Kirk Wallace Johnson. In het Haren- en verendepot van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam vertelt directeur Moeliker waarom hij dit boek over "de vogeldiefstal" van de eeuw uit het National History Museum nabij Londen, zo goed vindt.

Hoe verjaag je een gans?

Nou ja, één gans, een heleboel ganzen. De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers die willen helpen om ganzen van het boerenland te verjagen in plaats van ze af te schieten. In Strijensas in de Hoeksche Waard, vertelt de Dierenbescherming aan Chris Natuurlijk over de proef van akkerbouwers, dierenbescherming en de provincie Zuid-Holland die in het nieuwe jaar begint. Akkerbouwer Basjan Niemansverdriet is sceptisch, maar is toch bereid mee te werken aan de proef.

10 jaar Ecofabulous

Een goeroe op het gebied van plantaardig voedsel wil Lisette Kreischer zichzelf niet noemen, wel een voorvechter van duurzaam én lekker eten. Haar vegan klassieker Ecofabulous , koken in alle seizoenen, is tien jaar na het verschijnen opnieuw uitgebracht in een herziene editie.

Bomen over boeken of boeken over bomen?

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten bespreekt de koffietafelversie van de wereldwijde bestseller Het verborgen leven van bomen van Peter Wohlleben en andere boeken voor onder de kerstboom.