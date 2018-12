Claudio Braga nieuwe trainer van FC Dordrecht

Claudio Braga wordt de nieuwe trainer van FC Dordrecht. De Portugees begint na de winterstop aan de Krommedijk. Hij volgt de vorige maand ontslagen Gérard de Nooijer op. Scott Calderwood neemt op dit moment de honneurs waar, hij wordt weer assistent.

Braga was dit seizoen trainer van het Portugese CS Maritimo, vorig seizoen promoveerde hij als interim-trainer met Fortuna Sittard naar de eredivisie, de club waar hij al in de jeugdopleiding werkte. Hij volgde bij de hoofdmacht destijds Sunday Oliseh op. De Nigeriaan werd aan de kant gezet door de Limburgers.

Braga heeft ook een verleden in deze regio. De oefenmeester was in het verleden jeugdtrainer van Excelsior, Sparta én Feyenoord.