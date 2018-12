Podcast: 'Feyenoord kan ook zonder Van Persie presteren'

Zonder Robin van Persie (in de basis) verloor Feyenoord van Fortuna Sittard. En met hem in de ploeg wonnen de Rotterdammers wel van FC Utrecht. Maar of het één met het ander te maken heeft, dat valt nog te bezien.

Verslaggever Dennis van Eersel haakt in op een discussie die collega's Frank Stout, Cris Rolandus en Dirk Beers voeren in onze podcast van vandaag. "Het is te makkelijk om alleen te wijzen naar de afwezigheid van Van Persie. Feyenoord moest het tegen Fortuna ook doen zonder Jorgensen, Toornstra, Botteghin, St. Juste en na rust Clasie. Het mag geen excuus zijn, maar het is het misschien wel. Zes basiskrachten missen, dat is voor veel teams teveel van het goede. Ik denk dat Ajax en PSV het in die situatie ook in elke wedstrijd lastig krijgen."

Behalve over Feyenoord, en welke loting wij hopen te zien voor de kwartfinale van de beker, spreken de mannen ook uitgebreid over Excelsior, Sparta en FC Dordrecht, dat een nieuwe trainer heeft gevonden in de persoon van Claudio Braga.