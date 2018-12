Deel dit artikel:













Film over ijskoude winters in Dordrecht Beelden uit Winters van Weleer

Auto's rijden over de dichtgevroren Oude Maas van Dordrecht naar Zwijndrecht. Het is maar één van de vele even unieke als prachtige beelden in Winters van Weleer, een film over ijskoude winters in Dordrecht.

Ron de Bruin, van het Regionaal Archief Dordrecht, maakte de film met beelden die het archief de afgelopen jaren kreeg van particulieren. "Van die strenge winter van 1929 hebben we onlangs weer nieuwe beelden gekregen. Op 16 millimeter, mooi en ruim gefilmd." Autoweg op het water In januari en februari 1929 zakte het kwik ’s nachts tot 20 graden onder nul. In korte tijd vroren de rivieren geheel dicht, ondanks de inzet van tientallen ijsbrekers. Op 12 februari was het ijs op de Oude Maas in één nacht zo dik geworden dat een autoweg naar Zwijndrecht werd aangelegd. In januari en februari 1929 zakte het kwik ’s nachts tot 20 graden onder nul. In korte tijd vroren de rivieren geheel dicht, ondanks de inzet van tientallen ijsbrekers. Op 12 februari was het ijs op de Oude Maas in één nacht zo dik geworden dat een autoweg naar Zwijndrecht werd aangelegd. "Maar ook de winters van 1940 en 1963 waren zeer streng, weet De Bruin: "Ik heb een film van 80 minuten gemaakt, maar we hebben echt bergen materiaal. Het komt van vergeten collecties op zolder en uit erfenissen." Begin van klimaatverandering Voor oudere Dordtenaren zal de film een feest van herkenning zijn, maar ook jongeren zullen diverse locaties herkennen. "Ik eindig met de winter van 1974, toen het kwik opliep tot 18 graden boven nul. Misschien is de klimaatverandering toen wel begonnen", besluit de samensteller. Voor oudere Dordtenaren zal de film een feest van herkenning zijn, maar ook jongeren zullen diverse locaties herkennen. "Ik eindig met de winter van 1974, toen het kwik opliep tot 18 graden boven nul. Misschien is de klimaatverandering toen wel begonnen", besluit de samensteller. Winters van Weleer is dagelijks - behalve op maandag - tussen 11.00 en 17.00 uur te zien op de Hofzolder in Dordrecht, die is omgetoverd tot bioscoopzaaltje. Kaartjes van €2,50 per stuk zijn bij de kassa te koop. Reserveren vooraf kan ook, via de website van het Hof van Nederland.