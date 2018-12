Excelsior mist viertal in duel met Heracles Almelo

Excelsior moet het zaterdag in de laatste wedstrijd van het jaar tegen Heracles Almelo doen zonder Jerdy Schouten, Desevio Payne, Sonny Stevens en Mikael Anderson. Na de zeperd in de laatste minuut tegen AZ hebben de Rotterdammers een resultaat nodig om het jaar goed af te sluiten.

De klap van dat verlies vorige week in Alkmaar (2-1) kwam hard aan. "Daar gaat iedereen op zijn eigen manier mee om, de ene speler kan dat beter dan de ander. Iedereen krijgt de aandacht die hij nodig heeft. En dan probeer je tot een richtpunt te komen, dat is Heracles", aldus trainer Adrie Poldervaart.

Heracles Almelo presteert vooral thuis goed, in uitduels is die club na een goed begin zelden succesvol. "Ik kan daar niet veel mee, met die feitjes", zegt Poldervaart. "Het is een geduchte tegenstander en wij moeten zorgen dat we winnen. Dan sluiten we 2018 netjes af."