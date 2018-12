Duizend kilo vuurwerk en mortierbommen in rijtjeshuis Hoogvliet

De Rotterdamse politie heeft donderdagmiddag in Hoogvliet duizend kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een 59-jarige Rotterdammer is opgepakt.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een anonieme tip eerder deze week. Het vuurwerk werd vanuit een rijtjeshuis in Hoogvliet verhandeld.

Agenten kregen van de bewoner toestemming om het huis te doorzoeken. Door de hele woning stonden talloze dozen met vuurwerk en mortierbommen.

Ook in een schuur vonden agenten een mortierbom en verschillende houders waarmee mortieren kunnen worden afgevuurd.

Mortierbommen of 'shells' zijn het gevaarlijkste en zwaarste soort vuurwerk dat beschikbaar is. Daarom vallen ze in de categorie professioneel vuurwerk. Dat mag alleen worden gebruikt in vuurwerkshows door professionals.

Het vuurwerk is in beslag genomen.