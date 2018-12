Aannemer sloopt school én bomen in Zwijndrecht

Een aannemer heeft in Zwijndrecht bij de sloop van een school veel meer groen gekapt dan was bedoeld. Buurtbewoners zijn boos. De gemeente betreurt de gang van zaken en zegt dat ergens anders nieuwe bomen komen.

De bomen en struiken verdwenen bij de sloop van de voormalige Lindesteinschool aan de Buizerdstraat. Op die plek wordt een complex van vier verdiepingen met twintig appartementen gebouwd.

Buurtbewoners zijn boos en hebben een advocaat ingeschakeld, omdat ze met bomen op een andere plek geen genoegen nemen. ‘’We hadden een prachtig uitzicht. Dat is nu verdwenen. We kijken nu helemaal tot aan de dijk. Straks staat er alleen een gebouw waar we tegenaan kijken’’, zegt één van de omwonenden.

Voor de gemeente Zwijndrecht is het handelen door de aannemer nog eens extra pijnlijk. Op dit moment werkt de gemeente aan de groenvisie met als titel ‘Groen doen we samen in Zwijndrecht’. Het document ligt op dit moment ter inzage voor inwoners.

In de visie staat onder meer: ‘’Bij ieder project in de openbare ruimte moet er bijvoorbeeld aandacht zijn voor klimaat en groen. Wanneer er een schop de grond in gaat, is dat het moment om onder andere door middel van groen toekomstige problemen door klimaatverandering te voorkomen.’’

De gemeente Zwijndrecht wil alleen schriftelijk reageren. ‘’De bomen stonden in de weg voor de sloop en er is toen ter plaatse besloten de bomen te kappen, zodat sloop ongehinderd door kon gaan. Dat had zonder vergunningverlening niet mogen gebeuren. De gemeente betreurt deze gang van zaken en gaat er voor zorgen dat de bomen worden gecompenseerd.’’