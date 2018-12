Deel dit artikel:













Onderzoek naar rol reclassering en politie in zaak Humeyra

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar hoe Reclassering Nederland en de politie Rotterdam hebben gehandeld in de zaak rond de dood van de 16-jarige Humeyra. Zij werd dinsdag in haar school in Rotterdam neergeschoten.

De verdachte, Bekir E. (31), stond onder toezicht van de reclassering. Hij was eerder al veroordeeld voor geweld, recent nog voor bedreiging en mishandeling van Humeyra. E. mocht geen contact met haar opnemen. Het meisje had vorige week tegen hem aangifte van stalking gedaan. Daarover zou zij juist die dinsdagmiddag met de politie gaan praten. Taken De inspectie onderzoekt hoe reclassering en politie hun taken hebben uitgevoerd, tot aan het incident. Daarnaast zal de inspectie ook onderzoeken hoe eventueel andere betrokken instanties hun werk hebben gedaan. De inspectie heeft niet de bevoegdheid om het Openbaar Ministerie te onderzoeken. Die ligt bij het college van procureurs-generaal. ''Maar als uit het onderzoek blijkt dat het nodig is om naar de rol van het Openbaar Ministerie te kijken, dan zullen wij dat uiteraard benoemen'', aldus een woordvoerder van de inspectie. Plan De inspectie zal binnenkort een plan van aanpak voor dit onderzoek publiceren. Het onderzoek is bedoeld om lessen te trekken voor de toekomst. Het is geen strafrechtelijk onderzoek. Dat is in handen van het Openbaar Ministerie.