Van Bronckhorst: 'Clasie en Berghuis twijfelgevallen'

In de aanloop naar de uitwedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag heeft Giovanni van Bronckhorst aangegeven dat hij mogelijk niet kan beschikken over Jordy Clasie en Steven Berghuis. "Voor zondag zijn zij twijfelgevallen. We kijken zaterdag hoe zij zich voelen", aldus Van Bronckhorst.

Nicolai Jorgensen speelde tegen FC Utrecht tien minuten mee. Van Bronckhorst wilde niet aangeven hoelang de Deense spits zondag inzetbaar is. Robin van Persie is na tachtig minuten tegen Utrecht goed hersteld. "Hij zag er vandaag goed uit", sprak Gio. "We kijken morgen hoe het met hem is. Maar hij heeft weinig problemen."

Blessureleed

Wel is het opmerkelijk dat Feyenoord dit seizoen te maken heeft met veel blessureleed. "Sommige blessures zijn niet te verklaren, dat blijft in het voetbal. Clasie is daar een goed voorbeeld van. Tegen PSV kreeg hij een tik op zijn hoofd, tegen Fortuna een knietje en ook gisteren tegen FC Utrecht raakte hij weer geblesseerd."

Op de persconferentie werd ook gevraagd naar het aflopende contract van Feyenoords hoofdtrainer. "Na de winterstop gaan we praten. Maar mijn gedachten wil ik nog niet met jullie delen."