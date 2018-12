Deel dit artikel:













Burgemeester Vlaardingen neemt maatregelen tegen vreugdevuren Vreugdevuur in Vlaardingen

Burgemeester Annemiek Jetten heeft een noodverordening afgekondigd om vreugdevuren tegen te gaan. Het is verboden bijvoorbeeld kerstbomen of pallets te vervoeren of in de buurt te hebben als het erop lijkt dat iemand deze op de weg wil verbranden. Ook als je autobanden of brandbare vloeistoffen bij je hebt, ben je strafbaar.

Op een overtreding staat maximaal drie maanden celstraf of een geldboete van 4.150 euro. De noodverordening geldt voor heel Vlaardingen van 21 december 2018, 14:00 uur tot woensdag 2 januari 2019 10:00 uur. Geen ontheffingen De gemeente verleent geen ontheffingen meer voor het organiseren van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Vlaardingen. Dat geldt ook voor het kindervuur. De gemeente verleent geen ontheffingen meer voor het organiseren van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Vlaardingen. Dat geldt ook voor het kindervuur. Het verbod op de traditionele vreugdevuren in Vlaardingen houdt de gemoederen flink bezig, eerder deze maand zijn er bedreigingen binnengekomen bij burgemeester Annemiek Jetten. Lees ook: Verbod vreugdevuren zet Vlaardingen op scherp Lees ook: ONS.Vlaardingen zet twee fractieleden uit partij Lees ook: Vreugdevuren mogelijk weer toegestaan in Vlaardingen Ook werden twee gemeenteraadsleden van ONS.Vlaardingen de partij uitgezet, nadat ze zonder overleg een persbericht vóór vreugdevuren de deur uit hadden gedaan.Volgens politie en brandweer zorgen de vuren voor onveilige situaties. De toenemende hoeveelheid zwaar vuurwerk op straat vergroot de risico’s. In Vlaardingen is ook cameratoezicht en extra inzet van de politie. In 2008 is een vreugdevuur ontploft, daarbij sprongen van meer dan honderd huizen de ramen.