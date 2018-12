Deel dit artikel:













Verdonk: 'Ik was een beetje vergeten, maar heb veel gespeeld' Calvin Verdonk

Calvin Verdonk stond donderdagavond in het bekerduel met FC Utrecht, door Feyenoord met 1-0 gewonnen, weer in de basis. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen hem en Tyrell Malacia. "Ik ben blij met de minuten die ik krijg", zegt de linksback bescheiden.

Het is al heel wat voor Verdonk, die eigenlijk uit beeld was. "Ik was een beetje vergeten, maar ben weer bij het eerste gekomen door de blessure van Ridgeciano Haps. Ik heb veel gespeeld, persoonlijk voor mij goed." In de afgelopen seizoenen werd Verdonk uitgeleend aan PEC Zwolle en NEC. En die tijd heeft hem gevormd. "Ik ben sterker terug gekomen na die verhuurperiodes. Meer kracht, sterker en slimmer in mijn spel."