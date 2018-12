Nieuw stadion Feyenoord naar volgende fase

Een nieuw stadion voor Feyenoord is een stap dichterbij. De directies van de club en het stadion hebben groen licht gegeven voor de volgende fase. De bouw moet in 2020 beginnen.

Het vervolg komt na het akkoord van ISG, dat de business case onderzocht. Feyenoord heeft besloten om een deel van de horeca uit te besteden. Dat geeft volgens de plannenmakers club en stadion de ruimte om zich op de eigen taken te richten.

De club heeft in het nieuwe plan ook zijn zin gekregen. Via investeerders pompt Feyenoord 30 miljoen eigen geld in het project. Daardoor krijgt de club alsnog 25 miljoen euro per jaar via het stadion uitgekeerd voor de spelersbegroting. Dit bedrag wordt jaarlijks ook nog geïndexeerd.

Volgens Feyenoord en het stadion blijven in de nieuwe plannen alle kosten binnen het budget. Dat betekent dat de bouwkosten binnen de 365 miljoen euro blijven en de financiering niet boven de 443,8 miljoen uitkomt.

Bouwer

De partijen gaan nu verder met het selecteren en vastleggen van de bouwer. Ook de financiering moet nog verder worden afgewikkeld. De verwachting is dat dit eind 2019 gebeurt. Daarna kan pas het definitieve besluit worden genomen.

Stadion en gemeente Rotterdam zeggen dat is afgesproken dat de uitwerking in goede afstemming zal gebeuren. De toetsing van het totale plan en randvoorwaarden uit de position paper hebben eveneens eind volgend jaar plaats.