Negen auto’s in beslag genomen bij grote controle Spijkenisse

Zo’n 20 duizend euro aan openstaande boetes, twintig bekeuringen en negen in beslag genomen auto’s: dat zijn de resultaten van een grote controle door politie, belastingdienst en douane in Spijkenisse.

De controle werd gehouden aan de C. Villeriuslaan in Spijkenisse-Noord.

De controle was gericht op ondermijning (het afpakken van crimineel vermogen) en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De grootste contante betaling was 260 euro.

Biljartkeu

Boetes zijn onder meer uitgedeeld voor het niet kunnen tonen of hebben van een rijbewijs, verlopen verzekeringen, verkeerde verlichting en rijden onder invloed. Ook werd een halve biljartkeu in beslag genomen.

Douanemedewerkers controleerden op documenten. In negen gevallen was het kentekenbewijs niet in orde, in zeven gevallen klopten de identiteitsbewijzen niet.