Richard Groenendijk ‘Midden in de Winternacht’.

Cabaretier Richard Groenendijk is inmiddels niet meer weg te denken van de televisie en uit de vaderlandse theaters.

Richard gaat in de laatste 2 maanden van het jaar de theaters in met de unieke muzikale show: ‘Midden in de Winternacht’. Met een zevenmans band, waaronder de fenomenale Zusjes van Wanrooy op hun accordeons, zal Richard een ode brengen aan alle namen, die hem door de jaren heen geïnspireerd hebben; van Aznavour tot Kaandorp, van Hermans tot Minnelli en alles wat daartussen zit. Tussen al het muzikale geweld door is er ook nog voldoende ruimte voor hilarische anekdotes, want Richard kan natuurlijk toch zijn mond niet houden! Kortom, dit wordt een unieke show om niet snel te vergeten.