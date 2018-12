Kerstman gaat voor Latijn en Grieks in Schiedam

De Kerstman had vrijdag zijn arrenslee thuis gelaten en trotseerde de stromende Schiedamse regen in een auto met open dak. En dat allemaal om het traditionele kerstfeest op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam af te trappen.

Helaas had Santa ook hiermee niet veel geluk: het was namelijk een antieke cabriolet zonder dak. Nat maar voldaan stapte hij vrijdagochtend toch de school binnen om de kerstvakantie in te luiden.

Kenny B.

Vroeg

De kerstman én de leerlingen moesten vroeg op, want het traditionele Kerstfeest op de middelbare school begon al om 07:30 uur. Na weken van voorbereidingen traden vrijdagochtend verschillende leerlingen op. Ook had zanger Kenny B. een video-vredesboodschap voor de gymnasiasten. Een opgetrommelde doedelzakspeler zorgde ervoor dat iedereen echt wakker werd.Rector Benedict Hamans keek vol trots toe en schudde iedereen persoonlijk de hand. "Ja, het is vroeg. Maar de leerlingen hebben straks ook nog les. Nou, even maar hoor, om 13:00 uur is iedereen thuis en kan de vakantie beginnen."

Conciërge Remco Christensen is tevreden over de opkomst vrijdag. "Als je zoiets 's avonds organiseert voor de kerstvakantie, is de helft al aan het skiën", lacht hij.

