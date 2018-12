Deel dit artikel:













Imam Karrat Essalam Moskee vertrekt Imam Azzedine Karrat - Foto: Jasper Juinen (ANP)

Azzedine Karrat, imam van de Essalam Moskee in Rotterdam-Zuid, is gestopt met zijn werkzaamheden. 'Ik heb afscheid genomen van de prachtigste moskee van Europa', heeft hij via sociale media bekend gemaakt.

Karrat (31) zegt dat hij terugkijkt op vijf mooie jaren. Zijn functioneren werd de afgelopen jaren wel moeilijker na ruzie over de macht in de moskee. Dat had vooral te maken met de financiering vanuit Saoedie-Arabië. De Arabieren en de andere moslims verschilden van inzicht over de koers. In maart werd al het personeel al ontslagen. Karrat besloot vrijwillig aan te blijven. In een videoboodschap zegt hij onder meer: ''Als imam kan ik geen volgende stap meer maken. Als ik iets wil organiseren krijg ik meer en meer met obstakels te maken.''