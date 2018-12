Tweede aanhouding voor fatale schietpartij Humeyra (16)

De politie heeft donderdag een 25-jarige man aangehouden in verband met betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humeyra. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is aangehouden in Rotterdam-Delfshaven, aldus het OM .

Direct na de fatale schietpartij in de school aan de Essenburgstraat, werd de 31-jarige Bekir E. aangehouden en zijn auto in beslag genomen. Bij het onderzoek bleek dat minstens twee anderen bij E. in de auto zaten. De nieuw aangehouden verdachte zou een van hen zijn.

Volgens persofficier van justitie Ernst Pols wordt er nu nog gezocht naar de derde inzittende van de auto. "Wat zijn exacte rol is, kan ik nog niet zeggen, dat zal de komende tijd moeten uitwijzen. We weten simpelweg nog niet wat de relatie of betrokkenheid van deze 25-jarige man met het meisje is geweest."

Bedreiging en mishandeling

De hoofdverdachte stond onder toezicht van de reclassering. Hij was eerder al veroordeeld voor geweld en meer recent ook voor bedreiging en mishandeling van het slachtoffer.

E. had een contactverbod dat hij geregeld overtrad. Humeyra had hierover een afspraak met de politie, maar werd kort voor die afspraak doodgeschoten in de fietsenstalling van het Designcollege.