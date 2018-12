Iris Schlagwein (lifecoach en schrijfster) leidt een heel bijzonder leven. Als huisoppas woont zij elke drie tot vier weken in een ander huis en heeft zij dus geen eigen woning.

Iris had een leuke baan en een mooi appartement, maar ervoer toch onrust en ontevredenheid in haar leven. Ze gooide het roer helemaal om en leeft nu zonder eigen huis. “Ik heb één koffer bij me en daar zitten al mijn spulletjes in”.

In haar boek ‘Thuis zonder huis’ vertelt Iris over haar ervaringen als onder andere huisoppas. Ook geeft ze je tips over hoe je een grote schoonmaak kunt houden in je leven. Maar hoe zorgt Iris er nou toch voor dat zij zich in een korte tijd thuis voelt in een vreemd huis? Daar heeft zij een aantal rituelen voor ontwikkeld.

Wil je weten hoe haar leven eruitziet en hoe Iris de kost verdient? Je hoort het in deze nieuwe Chicks And The City podcast. In deze podcast zit ook nog eens een leuk extraatje! Iris deelt met presentatrice Natasja Morales en de radiochicks Suzanne en Rosalie een speciale kortingscode waarmee je 25% korting krijgt op haar boek ‘Thuis zonder huis’. Dus luister snel en bestel!

Beluister de podcast hier of op www.chicksandthecity.nl.

Heb jij een tip, of een idee voor een toffe gast? Laat het weten via info@chicksandthecity.nl!