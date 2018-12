Demonstratie tegen verkoop konijnenvlees in Leerbroek

Bij een konijnenfokkerij in Leerbroek is vrijdagmiddag een demonstratie gehouden door een groep veganisten. Ze willen dat de verkoop en productie van konijnenvlees in Gorinchem en Leerbroek wordt stopgezet.

"Deze locatie is de grootste konijnenfokkerij van Nederland. En wij willen zo vlak voor de kerst een punt maken: het konijn moet van de kersttafel", zei Peter Janssen van Stichting Konijn in Nood.

In totaal hebben twaalf demonstranten een halfuur bij het pand gestaan. Dat korte tijdsbestek was volgens de demonstranten kwade opzet van de gemeente. Deze zou bewust het aanvraagproces voor de demonstratie vertragen en bemoeilijken.

"Het protesteren wordt ons onmogelijk gemaakt door de gemeente Zederik. We mogen niet met eigen vervoer, dus we moeten een bus huren. We mogen hier maar een half uur staan en we staan midden in een weiland. En dan mogen we niet eens een megafoon gebruiken. We zijn hier niet blij mee."

De gemeente Zederik was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.