Sparta verspeelt koppositie door verlies bij Jong Ajax Royston Drenthe duelleert met een Ajacied. FOTO: Mischa Keemink - VK sportphoto

Sparta mag zich niet de winterkampioen van de eerste divisie noemen. Door een 2-0 nederlaag bij kampioen Jong Ajax is Go Ahead Eagles de Rotterdammers gepasseerd. Het verlies van de ploeg van Henk Fraser in Amsterdam was terecht.

Sparta draaide namelijk stroef tegen de jonge Amsterdammers en dat gold zeker niet voor de thuisploeg in de beginfase. Als snel kreeg Jong Ajax drie kansen en Kaj Sierhuis was met een schot op de lat het meest dichtbij. Iets later was het wel raak. Dani de Wit kegelde de bal in de hoek van een meter of twintig. Nog voor de pauze greep Fraser in door Dervisoglu in te brengen voor Giliano Wijnaldum en de aanvaller kreeg meteen een kans. Hij kapte zich fraai vrij en knalde de bal op de keeper. Na de pauze schoot Mohamed Rayhi net naast. Een kwartier voor tijd werd het duel beslist door Vaclav Cerny. Dervisoglu raakte hierna nog de lat waarna de goal van Veldwijk in de rebound werd afgekeurd wegens buitenspel. Jong Ajax - Sparta 2-0 21' De Wit 1-0

76' 2-0 Cerny 21' De Wit 1-076' 2-0 Cerny Opstelling Sparta Kortsmit, Saksela, Wuytens (74' El Kachati), Vriends, Auassar, Wijnaldum (36' Dervisoglu), Duarte, Harroui, Drenthe, Veldwijk, Rayhi (83' Verhaar). Kortsmit, Saksela, Wuytens (74' El Kachati), Vriends, Auassar, Wijnaldum (36' Dervisoglu), Duarte, Harroui, Drenthe, Veldwijk, Rayhi (83' Verhaar).