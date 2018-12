Deel dit artikel:













Met je neus in de boter: tijdens kerstdagen Circus én Variété in Rotterdam De Wintervariété in 2017

Liefhebbers van circus en theater vallen de komende dagen met hun neus in de boter. Niet alleen is in Rotterdam Ahoy voor de 48e keer het Kerstcircus, ook is in het museumpark in Rotterdam voor het tweede jaar op rij de spiegeltent opgebouwd voor Dave's Wintervariété.

Dave van der Wal, organisator van het Wintervariété: "Bijna tachtig jaar geleden had Rotterdam meer dan drie theaters, daar kwam de oorlog en wederopbouw tussendoor en toen is de keuze gemaakt het variété te laten liggen. Nu is het weer terug." Het Wintervariété brengt allerlei disciplines tezamen: dans, circus en dit jaar voor het eerst een conference. Vol programma Ook het Kerstcircus in het Ahoy biedt een vol programma met acrobatiek, clowns en muziek van een compleet orkest. Directeur Fernand Banning heeft er zin in: "Het Rotterdams publiek is geweldig, dat is echt circus-minded. En het is een zeer vast publiek, meer dan zeventig procent van ons publiek is er meer dan tien of vijftien keer geweest." Het kerstcircus strijkt van 22 tot en met 30 december neer in Ahoy, het Wintervariété biedt van 24 tot en met 28 december ochtend, middag en avondvoorstellingen. Bekijk hierboven de reportage van Sjoerd van Oortmerssen.