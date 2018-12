Deel dit artikel:













Wens pleegkind Latisha vervuld: 'Na alles wat er gebeurd is, is een extraatje belangrijk' Monica en Latisha

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van RTV Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. In de vijfde aflevering krijgt Latisha een verrassing met haar twee pleegmoeders.

De 10-jarige Latisha woont pas sinds kort bij haar pleegmoeders Monica en Gonnie. "In het begin vond ik het heel spannend, maar nu vind ik het juist heel leuk", legt ze uit. Ze verdient volgens haar pleegouders een extraatje. "Een pleegkind heeft toch altijd een grote rugzak. Je moet proberen een huis te geven met veel geborgenheid en liefde. Na alles wat er is gebeurd in het verleden is het belangrijk dat Latisha ook wat extra's krijgt." En dat krijgt ze zeker. De drie dames mogen naar hartenlust gaan shoppen in de Koopgoot. "Een nieuwe outfit rond de feestdagen is geweldig", zegt Monica.