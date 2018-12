Deel dit artikel:













Excelsior-Barendrecht hard onderuit bij Twente

In de eredivisie vrouwen is Excelsior-Barendrecht hard onderuit gegaan bij de nummer twee FC Twente. Het werd 6-1 in Enschede.

Het duurde even voordat FC Twente op gang kwam omdat de eerste goal in minuut 25 viel, maar daarna ging het hard. Nog voor de rust maakte de thuisploeg nog drie treffers. Excelsior-Barendrecht creëerde zelf geen grote kansen en kreeg na de pauze nog twee goals om de oren. In de blessuretijd viel er toch nog een eretreffer via Sherallin Henriquez. De Rotterdams-Barendrechtse ploeg blijft na deze avond op de voorlaatste plaats staan met één punt meer dan Achilles'29. Die ploeg uit Groesbeek verloor met liefst 10-0 bij PEC Zwolle.